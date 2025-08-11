Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал спорный момент в поединке 2-го тура УПЛ против Карпат (3:3), когда Ефим Конопля упал в борьбе с Педрозу перед третьим голом львовян.

— Начало положено. Парни в голубых костюмах, «отличная» работа, как всегда👌, — написал Бондарь в своем Instagram, добавив видео этого эпизода.

После падения Конопли атака Карпат продолжилась, и Игорь Краснопир сравнял счет в матче.