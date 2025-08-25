Нападающий леверкузенского Байера Виктор Бонифасе прокомментировал ситуацию с неудачным трансфером в Милан. Игрок не прошел медицинский осмотр, после чего итальянский клуб отменил сделку. В соцсетях Бонифасе написал.



— Вокруг говорят, что я несерьезно отношусь к делу. Я выступаю за клуб уровня Байера, меня хотел Милан, и все равно утверждают, что я несерьезный. Выходит, если бы я был серьезным, то играл бы в клубе на Юпитере. Вокруг все клоуны. Если я несерьезный и при этом на таком уровне, позвольте мне оставаться самим собой.

По предварительной договоренности Милан планировал арендовать 24-летнего нападающего до конца сезона-2025/2026 за €5 млн с правом выкупа за €24 млн.

Бонифасе выступает за Байер с лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом действителен до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость нигерийца оценивается в €40 млн.

В первом туре Бундеслиги 2025/26 Байер уступил дома Хоффенхайму (1:2).