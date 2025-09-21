Сергей Стаднюк

Завершились первые матчи воскресенья, 21 сентября, в пятом туре английской Премьер-лиги.

Борнмут и Ньюкасл не смогли выявить сильнейшего. Несмотря на активную игру обеих команд, матч завершился без голов – 0:0. Оборона и голкиперы оказались сильнее нападающих, и результат оказался закономерным.

В встрече Сандерленда и Астон Виллы было значительно больше драматизма. Хозяева остались в меньшинстве уже на 33-й минуте после удаления Мандавы, и большинство использовала Вилла. Кэш открыл счет после перерыва. Однако даже вдесятером Сандерленд сумел вырвать ничью: Исидор на 75-й минуте установил финальный счет 1:1. Вингер «черных котов» Тимур Тутеров не попал даже в заявку.

Новичок элиты Сандерленд набрал восемь очков и сенсационно делит с Челси и Фулхэмом Кевина 7 – 9 места. Борнмут (10) – третий, Ньюкасл (6) – 13-й, Астон Вилла (3) – в зоне вылета.

АПЛ, пятый тур

Борнмут – Ньюкасл 0:0

Сандерленд – Астон Вилла 1:1

Голы: Исидор, 75 – Кэш, 67

Удаление: Мандава, 33 (Сандерленд)