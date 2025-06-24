Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный, которому 22 года, может вскоре сменить клубную прописку и покинуть английский Борнмут. Интерес к игроку давно проявляет ПСЖ, но в гонку за футболиста вступил еще один гранд европейского футбола.

По информации журналиста Джеймса Вильяма, Ливерпуль сделал официальный запрос Борнмуту, предложив за украинца 30 миллионов фунтов стерлингов и включив в сделку защитника Джо Гомеса. Однако руководство Борнмута отказалось от предложения, отдав предпочтение варианту от ПСЖ.

Напомним, Забарный перебрался в Борнмут зимой 2023 года из киевского Динамо за 24 миллиона фунтов плюс бонусы. С того момента он провел 86 матчей за английскую команду во всех турнирах, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Контракт защитника рассчитан до конца июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ обратился к руководству французского клуба из-за Забарного.