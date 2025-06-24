Борнмут получил официальное предложение от Ливерпуля по трансферу Забарного
Украинец может стать частью обмена
34 минуты назад
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный, которому 22 года, может вскоре сменить клубную прописку и покинуть английский Борнмут. Интерес к игроку давно проявляет ПСЖ, но в гонку за футболиста вступил еще один гранд европейского футбола.
По информации журналиста Джеймса Вильяма, Ливерпуль сделал официальный запрос Борнмуту, предложив за украинца 30 миллионов фунтов стерлингов и включив в сделку защитника Джо Гомеса. Однако руководство Борнмута отказалось от предложения, отдав предпочтение варианту от ПСЖ.
Напомним, Забарный перебрался в Борнмут зимой 2023 года из киевского Динамо за 24 миллиона фунтов плюс бонусы. С того момента он провел 86 матчей за английскую команду во всех турнирах, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Контракт защитника рассчитан до конца июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ обратился к руководству французского клуба из-за Забарного.