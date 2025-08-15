Сергей Стаднюк

В стартовом туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на последних минутах вырвал победу над Борнмутом.

В результативном поединке на «Энфилде» хозяева вышли вперед еще до перерыва благодаря точному удару Экитике, а сразу после отдыха Гакпо удвоил преимущество с подачи того же француза. Однако Борнмут смог вернуть интригу – Семеньо оформил дубль за двенадцать минут, сравняв счет.

Правда, в конце Ливерпуль добавил в темпе и вырвал победу. На 88-й минуте Кьеза нанес точный удар, а в компенсированное время Салах поставил точку. Свои голы «красные» посвятили бывшему партнеру Диогу Жоте, который трагически погиб в ДТП в начале июля.

Ливерпуль с победы стартовал в новом сезоне АПЛ. Борнмут, потеряв украинца Илью Забарного и почти всю оборону, неудачно начал новую кампанию.

АПЛ, 1-й тур

Ливерпуль – Борнмут 4:2

Голы: Экитике, 37, Гакпо, 49, Кьеза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

Ливерпуль: Алисон, Фримпонг (Эндо, 60), Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 60), Мак Алистер (Джонс, 72), Собослаи, Салах, Вирц (Кьеза, 82), Гакпо, Экитике (Гомез, 72)

Борнмут: Петрович, Смит (Гилл, 90), Диаки́те, Сенеси, Трюффер, Адамс (Крупи, 90+1), Скотт (Траоре, 74), Семеньо, Тавернье, Брукс (Уинтерберн, 83), Эванилсон

Предупреждения: Керкез (43) – Брукс (14), Эванилсон (81)

