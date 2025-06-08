Боролся за чемпионство в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Безумный путь украинского тренера

Сергей Стаднюк

Тренер Черноморца Александр Грицай высказался по поводу сумасшедшего конца сезона с вылетом в Первую лигу и своего решения остаться в клубе, несмотря на недавнюю борьбу за чемпионство УПЛ с Днепром-1.

Правильно отметили, что сезон был стрессовым, а особенно его завершение. Сейчас нахожусь дома. Отпуск не такой уж и длинный, поэтому стараюсь посвятить время семье и домашним делам.

Позитив в выступлениях Черноморца найти сложно – последнее место, о чём можно говорить... Если подробнее искать, то в конце стабилизировали состав, начал появляться рисунок игры, но уже было поздно, к сожалению.

Много очков потеряли ещё до прихода нашего тренерского штаба во главе с Александром Николаевичем, речь идет о лобовых противостояниях с Ингульцом, Левым берегом. При нас уже – с Оболонью. Да, не хватило времени, но не хочется оправдываться. Ответственность за результат лежит на нас.

Решение разрешить матчи с зрителями? Конечно, болельщики – это вообще одна из причин, ради чего играют в футбол. Не могу точно сказать, почему решение о допуске болельщиков не приняли раньше. С появлением болельщиков – это совсем другая атмосфера, их поддержки не хватало раньше.

Такая тренерская судьба – вчера боролся за чемпионство с Днепром-1, а сегодня – в Первой лиге. Не вижу в этом никакой проблемы, тем более Черноморец – команда с именем, которая заслуживает играть в УПЛ. Вместе с Александром Николаевичем приняли такое решение, что вместе попробуем помочь команде вернуться в элиту.

Этот опыт для меня не первый. Я уже работал в Первой лиге: Рух, ВПК-Агро. Такой опыт не станет сюрпризом. Александр Николаевич работал с Металлистом, выводил его в УПЛ. Опыт есть опыт, проблем не вижу.

Александр Николаевич говорил, что Андрей Дикань может присоединиться к штабу. Предлагаю дождаться официальной информации, – рассказал Грицай в интервью Sport.ua.

Ранее экс-игрок сборной Украины покинул Черноморец.