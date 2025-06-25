В заключительном туре группы B Клубного чемпионата мира-2025 дортмундская Боруссия обыграла Ульсан Хёнде со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Даниэль Свенссон на 36-й минуте после передачи Джоба Беллингема. Благодаря этой победе немцы набрали 7 очков и заняли первое место в квартете.

В параллельном поединке Флуминенсе и Мамелоди Сандаунз сыграли вничью 0:0. Этот результат позволил бразильцам сохранить вторую позицию и оформить выход в плей-офф.

Мамелоди с четырьмя очками завершил групповой этап на третьей позиции и прекращает борьбу на турнире. Ульсан не набрал ни одного очка и финишировал последним.

Клубный чемпионат мира – 2025. Группа F. 3 тур

Боруссия Д – Ульсан Хёнде 1:0 (Свенссон 36)

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе 0:0