Сергей Стаднюк

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира Реал минимально одолел дортмундскую Боруссию.

«Сливочные» завладели инициативой еще в первой половине. Уже на 10-й минуте Гонсало Гарсия открыл счет, а через десять минут его однофамилец Фран удвоил преимущество мадридцев.

Кульминация развернулась уже в компенсированное время ко второму тайму. Баэер сократил отставание на 93-й минуте, но уже через мгновение Мбаппе восстановил преимущество Реала.

И снова сразу же Гирасси заработал пенальти, да еще и оставил «сливочных» вдесятером из-за прямого удаления Хейсена. Сам «пострадавший» исполнил приговор уже на 98-й минуте. Казалось бы, это будет последнее, что произойдет в этой игре. Однако «шмели» провели еще одну атаку с опасным ударом Забитцера.

Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных. И его конкурент Тибо Куртуа сделал решающий суперсейв.

Реал вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025, где сыграет против ПСЖ.

Клубный чемпионат мира, четвертьфинал

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд 3:2

Голы: Г. Гарсия, 10, Ф. Гарсия, 20, Мбаппе, 90+4 – Баэр, 90+3, Гирасси, 90+8

Реал: Куртуа, Ф. Гарсия, Рюдигер, Чуамени (Асенсио, 85), Хейсен, Александер-Арнольд (Себальос, 67), Вальверде, Беллингем (Модрич, 67), Гюлер, Винисиус Жуниор (Мбаппе, 67), Г. Гарсия (Родриго, 86).

Боруссия: Кобель, Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаини, Свенссон, Гросс (Нмеча, 46), Забитцер, Рюерсон, Брандт (Дюранвиль, 63; Чуквуемека, 82), Гирасси, Адеэми (Баэр, 46).

Предупреждения: Мбаппе, 90+8 – Гросс, 38, Коуту, 63.

Удаления: Хейсен, 90+6

Обзор матча будет доступен на странице события Реал – Боруссия.