Завершился матч 2-го тура группы F Клубного чемпионата мира, в котором встретились немецкая Боруссия Дортмунд и представитель ЮАР Мамелоди Сандаунз. Поединок прошёл на стадионе TQL Stadium в Цинциннати (США). Европейцы одержали победу со счётом 4:3.

На 11-й минуте вингер африканского клуба Лукас Рибейро открыл счёт. Уже на 16-й минуте полузащитник дортмундцев Феликс Нмеча сравнял счёт. На 34-й минуте нападающий Серу Гирасси вывел Боруссию вперёд, а ещё через 11 минут Джоб Беллингем сделал счёт 3:1 в пользу немецкого клуба, забив первый гол за шмелей.

На 60-й минуте защитник Мамелоди Хулисо Мудау отметился автоголом, увеличив преимущество соперника. Впрочем, уже через две минуты Икраам Рейнерс сократил отставание, а на 90-й минуте Лебо Мотиба сделал счёт минимальным — 4:3. Однако спастись африканцам не удалось.

После двух туров Боруссия возглавляет группу F с четырьмя очками. Мамелоди Сандаунз с тремя пунктами занимает вторую позицию. Сегодня в 1:00 ночи сыграют другие представители этого квартета - Флуминенсе и Ульсан ХД.

Клубный чемпионат мира — 2025. Группа F. 2-й тур

Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Боруссия Д (Германия) 3:4 (Рибейро 11, Рейнерс 62, Мотиба 90 – Нмеча 16, Гирасси 34, Беллингем 45, Мудау 60 авт.)