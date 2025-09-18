Украинский полузащитник Максим Брагару, который сейчас защищает цвета житомирского Полесья, рассказал, почему не смог раскрыться в составе киевского Динамо.

«Я не знаю, как сказать правильно. Ты выходишь и делаешь какие-то свои моменты в плане каких-то качеств. И каждый тренер по-своему видит, кому-то ты подходишь по стилю игры, кому-то не подходишь.

Но в какой бы команде ты ни был, тебе нужно показывать свой уровень, показывать свой класс и доказывать на поле», – лаконично сказал Брагара для клубной пресс-службы.