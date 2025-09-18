Брагар рассказал, почему не заиграл в Динамо: «Каждый тренер по-своему видит»
Игрок выступает за Полесье
около 1 часа назад
Украинский полузащитник Максим Брагару, который сейчас защищает цвета житомирского Полесья, рассказал, почему не смог раскрыться в составе киевского Динамо.
«Я не знаю, как сказать правильно. Ты выходишь и делаешь какие-то свои моменты в плане каких-то качеств. И каждый тренер по-своему видит, кому-то ты подходишь по стилю игры, кому-то не подходишь.
Но в какой бы команде ты ни был, тебе нужно показывать свой уровень, показывать свой класс и доказывать на поле», – лаконично сказал Брагара для клубной пресс-службы.
В нынешней команде футболист снова выбрал привычный для себя 45-й номер – под ним он ранее выступал и за одесский Черноморец, и столичный клуб. В Динамо Брагару появился летом 2024 года, за год проведя 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
