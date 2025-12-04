Сергей Разумовский

Шахтер отклонил предложение Коринтианса о продлении аренды 28-летнего центрального полузащитника Майкона. Об этом сообщает ESPN.

Донецкий клуб не устроили условия, на которых бразильцы хотели оставить хавбека в своем составе. В то же время Шахтер обозначил для Коринтианса несколько вариантов сотрудничества, при которых Майкон все же может продолжить выступления за бразильскую команду.

Первый вариант — полноценный трансфер: Шахтер готов продать Майкона за 2 миллиона евро. Второй — новая аренда, но только при условии немедленного погашения задолженностей по предыдущим договоренностям, которые оцениваются примерно в 1 миллион евро.

Кроме того, Шахтер готов рассмотреть вариант получения экономических прав на других игроков Коринтианса или прямого обмена футболистами между клубами — при условии, что это позволит Майкону остаться в составе бразильского клуба.

Майкон перешел в Шахтер летом 2018 года именно из Коринтианса за 6,6 миллионов евро. После начала полномасштабной российско-украинской войны полузащитник вернулся в Бразилию и с тех пор выступает за Коринтианс на правах аренды. Текущее соглашение рассчитано до 31 декабря.

