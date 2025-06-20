Павел Василенко

Бразильский вингер Джевані перешел из Александрии в южнокорейский Тэгу. Официально об условиях этой сделки не сообщается. О трансфере Джевані сообщает пресс-служба Александрии.

В прошлом сезоне Джевані забил один гол в 14 проведенных матчах в составе «горожан». Всего на его счету два мяча в 34 поединках за украинский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне Александрия впервые в истории заняла второе место в украинской Премьер-лиге, после чего клуб покинул главный тренер Руслан Ротань.