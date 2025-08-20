Павел Василенко

Лиссабонский Спортинг планирует еще раз попробовать приобрести бразильского вингера Шахтера Кевина.

Португальский клуб вступил в переговоры с Депортиво (Ла-Корунья) относительно испанского флангового полузащитника Еремая.

Предложение Спортинга в размере 30 миллионов евро и пяти миллионов в качестве бонусов не устроило испанцев, поэтому сделка близка к провалу, а португальский гранд вернулся к варианту с Кевином, сообщает Talking Sportin.

В текущем сезоне 22-летний Кевин забил четыре гола в трех матчах Лиги Европы.