Бруниньо нашёлся. «Карпати» пришлось предоставить официальную информацию после странного поведения Лупашка.
Игрок восстанавливается после травмы
17 минут назад
Львовские Карпаты в третьем туре УПЛ сыграли вничью с Колосом (1:1). В заявке зелено-белых неожиданно не оказалось бразильского полузащитника Бруньюньо. После матча главный тренер Владислав Лупашко ответил довольно неоднозначно:
– Я не знаю, что с ним, – сказал наставник Карпат.
Учитывая резонанс подобного высказывания Владислава Лупашка, в клубе официально объяснили причину отсутствия Бруньюньо в матче с Колосом.
Вчерашний поединок в Ковалёвке пропустил полузащитник "зелёно-белых" Бруніньо. Накануне матча бразилец получил незначительную травму связок голеностопного сустава, поэтому остался во Львове. Сегодня ночью команда вернулась домой и провела тренировку на загородной базе в Бартатове. Бруніньо занимался по индивидуальной программе. Ожидается, что в ближайшее время футболист вернется к работе в общей группе.
На завтра у команды запланирован выходной, а уже во вторник "зелёно-белые" начнут подготовку к кубковому матчу с "Пенуелом".