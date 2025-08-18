Львовские Карпаты в третьем туре УПЛ сыграли вничью с Колосом (1:1). В заявке зелено-белых неожиданно не оказалось бразильского полузащитника Бруньюньо. После матча главный тренер Владислав Лупашко ответил довольно неоднозначно:

– Я не знаю, что с ним, – сказал наставник Карпат.

Учитывая резонанс подобного высказывания Владислава Лупашка, в клубе официально объяснили причину отсутствия Бруньюньо в матче с Колосом.