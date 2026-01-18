Президент Полесья Геннадий Буткевич развеял все слухи относительно дальнейшей судьбы вингера команды Алексея Гуцуляка.

Несмотря на напряженные и непростые переговоры о новом контракте, руководитель клуба принял принципиальное решение включить футболиста в состав, который отправился на сборы в Испанию. Основной причиной этого шага стало стремление не навредить интересам национальной сборной Украины накануне ключевых матчей отбора на чемпионат мира.

Буткевич прямо заявил, что диалог о продолжении контракта зашел в тупик из-за чрезмерных финансовых запросов со стороны игрока. По его словам, Гуцуляк уже входил в число самых высокооплачиваемых футболистов команды, а новые требования не соответствовали текущей ситуации.

Президент также отметил, что подобная позиция сформировалась под влиянием агента, который в первую очередь руководствуется личной выгодой, а не развитием украинского футбола. При этом, несмотря на разногласия с клубом, Буткевич отказался держать игрока вне команды. Решающее значение имела личная беседа с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

«Делать одному футболисту завышенную зарплату — это прямой риск для ухудшения атмосферы в раздевалке. Как президент клуба, я на такой риск идти не могу. Я принял решение, чтобы Алексей присоединился к тренировочному лагерю Полесья в Испании. Он хорошо выступает за сборную Украины, и мы все понимаем, какая важная задача сейчас стоит перед страной — пробиться на чемпионат мира», — заявил Буткевич.



