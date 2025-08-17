Президент Полесья Геннадий Буткевич высказался о напряженном графике житомирской команды, играющей по два матча в неделю в УПЛ и Лиге конференций, который связан с логистикой.

«Очень утомительно. И для футболистов, и для тренеров, и даже для менеджмента. Постоянные переезды, каждая ночь в другом месте, жизнь на чемоданах. Ни одного полноценного дня. Фактически с 29 июля, когда мы поехали на матч в Андорру, у команды не было возможности нормально восстанавливаться. Все происходит через два дня на третий: игра – дорога – снова игра.

Все время после матчей команда проводит в самолетах, поездах или автобусах. Без полноценных тренировок, без времени для отдыха. Ни одного выходного дня у игроков не было. В таком режиме мы провели 6 матчей. И впереди еще 4.

Это очень негативно сказывается на футболистов. Постоянная усталость, ноги затекают в автобусах и самолетах, соответственно, риск травм высок. Есть психологическое истощение – ребята постоянно вместе, у них нет даже дня, чтобы побыть с семьями. После игры с Пакшем возвращение в Житомир заняло 36 часов. Это ненормальный ритм для профессионального футбола».

Ротань говорил, что не будет жаловаться? Это его позиция, и она заслуживает уважения. А я, как президент клуба, должен защитить игроков и тренеров, заботясь об их состоянии. То, что мы переживаем сейчас, – это фактически уничтожение команды», – цитирует Буткевича клубная прессслужба.