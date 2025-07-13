Будковский назвал условие, из-за которого может покинуть Зарю
Юрченко может воссоединиться с любимым тренером
25 минут назад
Владлен Юрченко / Фото - Металлист 1925
Хавбек Металлиста 1925 Владлен Юрченко во второй раз в своей карьере может надеть футболку Зари, сообщает Sport.ua.
Способности Юрченко были хорошо известны новому-старому тренеру Зари Виктору Скрипнику, с которым Владлен поработал в Ворскле и своей нынешней команде.
31-летний Юрченко оказался ненужным новому главному тренеру Металлиста 1925 Младену Бартуловичу, который решил убрать опытного футболиста из команды.
Также в услугах игрока заинтересованы команды первой лиги Черноморец и Буковина.
Будковский назвал условие, по которому может покинуть Зарю.
Поделиться