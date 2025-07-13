Хавбек Металлиста 1925 Владлен Юрченко во второй раз в своей карьере может надеть футболку Зари, сообщает Sport.ua.

Способности Юрченко были хорошо известны новому-старому тренеру Зари Виктору Скрипнику, с которым Владлен поработал в Ворскле и своей нынешней команде.

31-летний Юрченко оказался ненужным новому главному тренеру Металлиста 1925 Младену Бартуловичу, который решил убрать опытного футболиста из команды.

Также в услугах игрока заинтересованы команды первой лиги Черноморец и Буковина.

Будковский назвал условие, по которому может покинуть Зарю.