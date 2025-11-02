Буковина в важном выездном матче одолела Черноморец
Команда Кучера отстает от желто-черных на семь очков
около 8 часов назад
В Одессе на стадионе «Черноморец» прошел главный матч 14-го тура Первой лиги, в котором местный Черноморец принимал Буковину.
Команда из Черновцов прибыла в Одессу в статусе лидера чемпионата, тогда как Черноморец занимал второе место, уступая сопернику четыре очка. Стоит отметить, что Буковина подошла к игре с впечатляющей серией из 11 побед подряд.
Уже на 9-й минуте гости вышли вперед — капитан команды Богдан Бойчук ворвался в штрафную площадь и аккуратно перебросил мяч через вратаря хозяев.
На 27-й минуте одесситы допустили ошибку в обороне, которой воспользовался Евгений Подлепенец, удвоив преимущество Буковины точным ударом в левый нижний угол. Черноморец не опустил руки и смог сократить разрыв на 69-й минуте: после подачи со стандарта Владислав Кулач головой отправил мяч в сетку.
Однако спасти матч подопечным Александра Кучера не удалось — Буковина удержала победу и увеличила свое преимущество над Черноморцем до семи очков.
Первая лига. 14 тур,
Черноморец Одесса – Буковина Черновцы – 1:2
Голы: Бойчук, 9, Подлепенец, 27 – Кулач, 69