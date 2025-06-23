Сергей Стаднюк

Защитник Полесья Богдан Михайличенко поделился итогами выступлений в составе сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield. Слова латераля передает пресс-служба клуба.

❓ Хотим поздравить тебя с классным ассистом на Гуцуляка за сборную Украины. Классный матч выдали игроки Полесья.

💬 Да, первая игра была не очень, но потом немного собрались и нужно было выигрывать.

❓ Расскажи, как там Канада? Какие впечатления оставила?

💬 Тяжело. Там и разница во времени, и адаптация была очень тяжелой. Нелегко было там.

❓ А среди приятного что поразило?

💬 Канада. Очень красиво. И наши болельщики были, поэтому атмосфера была чудесная

Там і різниця в часі, і адаптація була дуже тяжкою. Нелегко було там. Богдан Михайліченко

Напомним, на выставочном турнире сборная Украины с поражением от Канады (2:4) и победой над Новой Зеландией (2:1) заняла второе место.