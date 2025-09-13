Сергей Стаднюк

Завершилась серия матчей третьего тура немецкой Бундеслиги.

Гайденхайм остался в меньшинстве уже на 22-й минуте после удаления Зивзивадзе, и Боруссия Дортмунд этим воспользовалась. Через 12 минут счёт открыл Гирасси, а уже в компенсированное время первого тайма Байер удвоил преимущество, что принесло гостям уверенную победу 2:0.

Майнц оказывал достойное сопротивление Лейпцигу, но единственный гол решил исход встречи. В конце стартовых 45 минут Бакайоко отличился точным ударом, подарив «быкам» минимальную победу.

Самый эмоциональный матч произошёл в Фрайбурге, где хозяева одержали волевую победу над Штутгартом. После быстрого гола Демировича хозяева долго искали свой шанс и «взорвались» в конце игры. Матанович сравнял счёт оформив дубль из игры и пенальти. Также отличился Шергант. Хотя в конце Манзуби оставил хозяев в меньшинстве, победа уже была гарантирована.

Боруссия набрала семь очков и возглавила таблицу. Однако у Баварии (6) матч в запасе. Лейпциг (6) – шестой, Фрайбург догнал Штутгарт (по 3). Хайденхайм (0) – аутсайдер.

Бундеслига, третий тур

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Гирасси, 34, Байер, 45+6

Удаление: Зивзивадзе, 22 (Хайденхайм)

Майнц – Лейпциг 0:1

Гол: Бакайоко, 40

Фрайбург – Штутгарт 3:1

Голы: Матанович, 81, 90+2 (пен.), Шергант, 86 – Демирович, 20

Удаление: Манзуби, 90+8 (Фрайбург)