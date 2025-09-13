Бундеслига. Боруссия и Лейпциг одержали победы. Фрайбург обыграл Штутгарт. Видео
Результаты первых матчей игрового дня субботы в немецком чемпионате
около 2 часов назад
Завершилась серия матчей третьего тура немецкой Бундеслиги.
Гайденхайм остался в меньшинстве уже на 22-й минуте после удаления Зивзивадзе, и Боруссия Дортмунд этим воспользовалась. Через 12 минут счёт открыл Гирасси, а уже в компенсированное время первого тайма Байер удвоил преимущество, что принесло гостям уверенную победу 2:0.
Майнц оказывал достойное сопротивление Лейпцигу, но единственный гол решил исход встречи. В конце стартовых 45 минут Бакайоко отличился точным ударом, подарив «быкам» минимальную победу.
Самый эмоциональный матч произошёл в Фрайбурге, где хозяева одержали волевую победу над Штутгартом. После быстрого гола Демировича хозяева долго искали свой шанс и «взорвались» в конце игры. Матанович сравнял счёт оформив дубль из игры и пенальти. Также отличился Шергант. Хотя в конце Манзуби оставил хозяев в меньшинстве, победа уже была гарантирована.
Боруссия набрала семь очков и возглавила таблицу. Однако у Баварии (6) матч в запасе. Лейпциг (6) – шестой, Фрайбург догнал Штутгарт (по 3). Хайденхайм (0) – аутсайдер.
Бундеслига, третий тур
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд 0:2
Голы: Гирасси, 34, Байер, 45+6
Удаление: Зивзивадзе, 22 (Хайденхайм)
Майнц – Лейпциг 0:1
Гол: Бакайоко, 40
Фрайбург – Штутгарт 3:1
Голы: Матанович, 81, 90+2 (пен.), Шергант, 86 – Демирович, 20
Удаление: Манзуби, 90+8 (Фрайбург)