Французский ПСЖ на выезде разгромил немецкий Байер со счетом 7:2 в матче третьего тура Лиги чемпионов. С первых минут на поле вышел украинский защитник Илья Забарный, однако на 37-й минуте его удалили за фол на сопернике.

Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло прокомментировала игру 23-летнего футболиста, выделив его ключевую проблему: по её мнению, Забарный не умеет принимать поражение и часто ввязывается в спорные дуэли, где это не имеет смысла.