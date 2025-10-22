Бывшая футболистка сборной Франции раскритиковала Забарного: «Немного раздражает»
Украинец получил красную карточку в матче против Байера
около 1 часа назад
Французский ПСЖ на выезде разгромил немецкий Байер со счетом 7:2 в матче третьего тура Лиги чемпионов. С первых минут на поле вышел украинский защитник Илья Забарный, однако на 37-й минуте его удалили за фол на сопернике.
Бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло прокомментировала игру 23-летнего футболиста, выделив его ключевую проблему: по её мнению, Забарный не умеет принимать поражение и часто ввязывается в спорные дуэли, где это не имеет смысла.
«Что немного раздражает в Забарном, так это то, что он отказывается проигрывать дуэли. Иногда, в некоторых эпизодах, необходимо отступить от продолжения борьбы, чтобы не ухудшить свое положение. Есть риск навредить себе, ведь можно получить красную карточку.
Илья увидел, что противник его опережает, но продолжил навязывать физическую борьбу. В любом случае дуэль была проиграна. Я думаю, Заборный не умеет проигрывать», – подытожила Лор для Footmercato.
