Экс-форвард ПСЖ Гийом Оаро оценил дебют украинского центрбека Ильи Забавного в матче 1 тура Лиги 1 против Нанта (1:0). Его слова приводит Le Parisien.

Больше всего меня поразило то, что Забарный сумел оставаться полностью вовлеченным в игру, и в итоге он справился довольно неплохо. Илья приехал из очень интенсивной лиги, где на защитников оказывается огромное давление, а теперь выступает в команде, которая владеет мячом 80% времени.

Для него это серьезные изменения, совершенно другой контекст, и ему нужно быть на пике, чтобы не упустить редкие моменты, когда необходимо вмешаться. Но я думаю, что если Луис Энрике выпустил его с таким минимальным временем на тренировку, еще и в паре с игроком вроде Бералдо, который имеет меньше опыта, чем Маркиньос или Пачо, это означает, что он был уверен в способности Ильи быстро адаптироваться.

Конечно, надо посмотреть на Забарного в матче против более атакующей команды. Когда я разговаривал с Иллей после игры, он выглядел расслабленным и имел хорошее выражение лица. Иногда футболисты, которые только присоединились к новому клубу, демонстрируют некоторое напряжение. Но не он. Он переходит из клуба середины таблицы АПЛ к победителю ЛЧ без какого-либо давления. Это очень интересная черта характера, - сказал Оаро.