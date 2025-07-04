Павел Василенко

Томас Парти был обвинен в сексуальных преступлениях. Бывшему игроку Арсенала предъявлены обвинения по шести пунктам. Об этом сообщает The Sun.

Расследование в отношении игрока сборной Ганы началось в феврале 2022 года. Тогда в полицию поступило первое сообщение о изнасиловании, предположительно совершенном футболистом.

Парти был арестован через несколько месяцев. Его имя тогда не было обнародовано. Он продолжил играть за Арсенал после освобождения.

Пока ганец играл в футбол, Скотланд-Ярд проводил расследование. Оно закончилось тем, что футболисту было предъявлено обвинение по шести пунктам. Парти был обвинен в пяти изнасилованиях – двух одной женщины и трех другой. Шестое обвинение касается сексуального насилия над третьей жертвой. Сообщается, что футболист совершил свои действия в 2021 и 2022 годах.

Томасу было приказано явиться в окружной суд Вестминстера. Дата слушания назначена на 5 августа.

В настоящее время Парти является свободным агентом, его контракт с Арсеналом закончился в конце июня.