Бывший главный тренер Бенфики Бруну Лаже может вскоре возобновить карьеру. Как сообщает A Bola, специалист ведет переговоры с катарским клубом Аль-Садд.

Интерес со стороны команды связан с неудачным стартом сезона: коллектив не смог одержать ни одной победы в сентябре и находится лишь на седьмой позиции в чемпионате Катара. Это заставило руководство задуматься о смене нынешнего наставника Феликса Санчеса.

После ухода из Бенфики Лаже остается без работы. Ранее он получал предложения из Египта и России, но ни одно из них не удовлетворило его профессиональные амбиции. Переговоры с Аль-Саддом на данный момент продолжаются.