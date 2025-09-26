Сергей Стаднюк

В шестом туре французской Лиги 1 Страсбур дома проиграл Марселю.

Страсбур мог выйти вперед, но гол Эмеги на 17-й минуте был отменен из-за офсайда. Уже после перерыва хозяева все же открыли счет. Уаттара реализовал свой момент.

Однако подопечные Роберто Де Дзерби в конце встречи одержал волевую победу благодаря опыту Пьера-Эмерика Обамеянга. Сначала форвард сравнял счет, а уже в компенсированное время забил победный мяч. Возможно, хозяевам в защите не хватило украинца Эдуарда Соболя, который даже не вошел в заявку.

Вверху турнирной таблицы у пяти команд по 12 очков. Однако Марсель и Страсбур сыграли по шесть матчей, а Монако, ПСЖ и Лион — по пять.

Лига 1, шестой тур

Страсбур – Марсель 1:2

Голы: Уаттара, 49 – Обамеянг, 78, 90+1

Страсбур: Пендерс, Чилвелл, Сарр, Гойсберг, Дуэ (Омобамиделе, 84), Дукуре, Барко (Эль-Мурабет, 84), Морейра, Лемарешаль (Амо-Амеяу, 46), Паес (Уаттара, 46), Эмега (Паничелли, 62)

Марсель: Рульи, Медина (Важ, 85), Агерд, Балерди, Мурильо, Гейбьерг, О'Райли (Павар, 85), Веа (Эмерсон, 58), Гомес, Пайшан (Гринвуд, 58), Гуири (Обамеянг, 58)

Предупреждения: Эмега, 45+1, Амо-Амеяу, 66 – Агерд, 24, Мурильо, 27, О'Райли, 38, Балерди, 45