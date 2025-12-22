Сергей Разумовский

В женской сборной Украины готовятся к смене главного тренера, сообщает ТаТоТаке. Контракт нынешнего наставника Владимира Пятенко завершается 31 декабря, поэтому в структуре УАФ уже определяются с преемником.

По данным источника, Комитет женского футбола рекомендовал на должность главного тренера Ию Андрущак, которая сейчас работает с женской командой Ворскла. Ожидается, что ее кандидатуру вынесут на утверждение Исполкома УАФ. В случае положительного решения Андрущак, вероятно, будет совмещать работу в клубе и в национальной команде.

Также сообщается о возможных кадровых изменениях в управленческой вертикали. Должность технического директора женских сборных может получить спортивный директор Ворсклы Александр Фундерат.

Напомним, Владимир Пятенко возглавил женскую сборную Украины в августе 2023 года, а до февраля 2024-го работал в статусе исполняющего обязанности. На этой должности он сменил Луиса Кортеса – бывшего тренера Барселоны. Наибольшим достижением в карьере специалиста является выход в финал мужского Кубка Украины с Металлургом Д в сезоне-2011-12.

