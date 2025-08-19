Юрий Теплицкий, первый тренер защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, поделился мыслями о перспективах экс-подопечного выиграть Золотой мяч.

Конечно, я много смотрел его матчи, особенно в тот период, когда он только начал играть за основную команду. Это было очень интересно. И, кстати, это было какое-то странное ощущение. Это было настоящее восхищение тем, что молодой парень показывает настолько зрелый, классный футбол, а ты сидишь и думаешь, что знал его вот таким маленьким и видел его первые годы в футболе. Такие ощущения были – и они до сих пор есть.

Илье могу пожелать только дальнейших карьерных успехов, чтобы у него была крепкая семья, насколько я знаю, он со своей женой еще со школы встречается. Желаю, чтобы у него через какое-то время родились сыновья или дочери. Возможно, тоже стали талантливыми футболистами в будущем. А профессионально, я уверен, что он достигнет тех целей, которые он хочет. Хочется пожелать ему, конечно, за сборную хороших, успешных матчей. Если перейдет в топклуб, желаю выиграть тот топчемпионат и Лигу чемпионов.

Самое главное, чтобы закончилась война, тогда и у него будет возможность легче приезжать домой в Украину и у всех нас будет возможность увидеть его в Европе. Может, когда-нибудь Илья пригласит меня на какой-то матч или же я сам куплю билет. Но, я уверен, что когда-нибудь я непременно попаду на какой-то матч с его участием. Возможно, попытаюсь где-то с ним встретиться, сфотографироваться или получить от него автограф.

Это уже мои мечты, а я желаю, чтобы он достиг своих. Очень важно, чтобы не было травм. Если у него всё будет хорошо, не будет травм, то однозначно у него есть все качества для того, чтобы играть в будущем, название не важно – «Ливерпуль», «Реал», «Бавария», «Барселона», «ПСЖ». Я и все специалисты, которые с ним работали, только подтвердят, что он достоин этого.

Знаете, еще одна из таких мечт… Когда-то итальянский защитник Фабио Каннаваро получил «Золотой мяч». Защитники очень редко получают его, в основном это Роналду, другие атакующие игроки. Вдруг он такой защитник, что через три-пять лет, как Фабио Каннаваро, получит «Золотой мяч»? Всё может быть в жизни, ничего нереального не бывает.

Как видите, парень, который тренировался на грунте с камнями. Парень, который начал в девять лет заниматься футболом, первые два года провел здесь, в этой школе, тренируясь на школьном поле, но потом прошел такой путь. И его путь, можно сказать, еще в самом начале», - сказал Теплицкий в интервью ua.tribuna.com.