Сергей Стаднюк

Защитник корейского Течжон Ситизен и сборной Азербайджана антон кривоцюк в Instagram скандально отреагировал на заявление аналитика Полесья Евгения Греся. Центрбек является этническим украинцем, родившимся в Киеве.

Напомним, Гресь раскритиковал работу азербайджанского арбитра алияра агаева после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между Полесьем и Фиорентиной (0:3). Он напомнил, что именно этот рефери обслуживал скандальный товарищеский матч россия – Нигерия (1:1) на москве на стадионе лужники.

Отдельно Гресь обратил внимание на эпизод во втором тайме, когда вингер Полесья Александр Назаренко упал в штрафной площади после контакта с защитником Фиорентины Марином Понграчичем. Рефери не назначил пенальти.