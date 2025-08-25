Бывший украинец оскандалился заявлением по поводу работы арбитров на россии
Манкурт назвал тренера, который высказал адекватную позицию... Ватником
42 минуты назад
Защитник корейского Течжон Ситизен и сборной Азербайджана антон кривоцюк в Instagram скандально отреагировал на заявление аналитика Полесья Евгения Греся. Центрбек является этническим украинцем, родившимся в Киеве.
Напомним, Гресь раскритиковал работу азербайджанского арбитра алияра агаева после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между Полесьем и Фиорентиной (0:3). Он напомнил, что именно этот рефери обслуживал скандальный товарищеский матч россия – Нигерия (1:1) на москве на стадионе лужники.
Отдельно Гресь обратил внимание на эпизод во втором тайме, когда вингер Полесья Александр Назаренко упал в штрафной площади после контакта с защитником Фиорентины Марином Понграчичем. Рефери не назначил пенальти.
Ты пробитый ватник, Женя. Таких, как ты, нужно истреблять без грамма жалости. Небось задал вопрос на русском языке? Ведь Алияр украинский не понимает, а ты вряд ли говоришь на английском. Так это уже зрада или «это совсем другое»?
