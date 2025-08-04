«Це дуже важко». Ротань – о победном матче с Карпатами
Уже в стартовом туре житомиряне выиграли поединок, который многие назвали «бронзовым»
около 2 часов назад
Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал уверенную победу в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Карпат (2:0). Также специалист высказался о своих тренерских целях.
Я очень доволен ребятами. Мы с ними говорили, что после еврокубковых матчей нужно переключиться на внутренний чемпионат. Это очень трудно. Я очень доволен ребятами, что мы сегодня были профессионалами, мы переключились на внутренние соревнования.
Мы были как минимум в первом тайме с Карпатами лучшими на футбольном поле. Немного хочу сказать о менталитете – мы достигли результата, но не продолжили. Считаю, что над этим нужно еще работать и в будущем менять менталитет, желать забивать больше, радовать болельщиков. Такая задача стоит перед нами.
Не нужно говорить о времени, нужно говорить о победах, потому что менталитет победителей работает только когда ты побеждаешь. Все будет зависеть от того, как мы будем работать на тренировках, выкладываться в матчах. Если мы будем часто побеждать, то мы будем с этим менталитетом.
Выиграть следующий матч – очень простая задача. Работать на тренировках, видеть цель в следующем матче. Хочется достигать победы в следующем матче. Если это идет вместе, то мы уже скорректируем цели.
- Обзор матча первого тура украинской Премьер-лиги доступен на странице события Карпаты – Полесье на Xsport.
- Ранее бывший арбитр ФИФА раскритиковал судейство матча с Карпатами за решения в пользу Полесья.