Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал уверенную победу в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Карпат (2:0). Также специалист высказался о своих тренерских целях.

Я очень доволен ребятами. Мы с ними говорили, что после еврокубковых матчей нужно переключиться на внутренний чемпионат. Это очень трудно. Я очень доволен ребятами, что мы сегодня были профессионалами, мы переключились на внутренние соревнования.

Мы были как минимум в первом тайме с Карпатами лучшими на футбольном поле. Немного хочу сказать о менталитете – мы достигли результата, но не продолжили. Считаю, что над этим нужно еще работать и в будущем менять менталитет, желать забивать больше, радовать болельщиков. Такая задача стоит перед нами.

Не нужно говорить о времени, нужно говорить о победах, потому что менталитет победителей работает только когда ты побеждаешь. Все будет зависеть от того, как мы будем работать на тренировках, выкладываться в матчах. Если мы будем часто побеждать, то мы будем с этим менталитетом.

Выиграть следующий матч – очень простая задача. Работать на тренировках, видеть цель в следующем матче. Хочется достигать победы в следующем матче. Если это идет вместе, то мы уже скорректируем цели.