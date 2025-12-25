«Это нужно уладить». Украинский чиновник – об игре Забарного с сафоновым
Министр бросил камень в огород ПСЖ
около 2 часов назад
Министр молодежи и спорта Украины Матвий Бедный поделился в интервью L'Équipe мыслями о игре украинского защитника Ильи Забарного и российского голкипера матвея сафонова за ПСЖ.
Я не знаю, что происходит внутри клуба, но понятно, что там должны это уладить, потому что это некомфортно никому. Руководство ПСЖ должно понять отношение наших игроков. Но это большой клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают.
Забарный лишь дважды появлялся на поле вместе с сафоновым. Впервые это произошло, когда он вышел на замену в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Атлетика из Бильбао, который завершился без голов – 0:0. Во второй раз они сыграли вместе в поединке 16-го тура Лиги 1 против Меца, где команда одержала победу со счётом 3:2.