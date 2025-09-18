Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Атлетико (3:2). Его слова приводит УЕФА.

Если вы хотите победить такую команду, как «Атлетико», которая очень сильна и имеет невероятный менталитет, вам придется победить их также их же оружием, а именно менталитетом.

Думаю, сегодня мы снова это показали: мы можем их победить за счет менталитета. Однако, думаю, нам стоило бы облегчить себе задачу и не доводить дело до последних минут, - рассказал Слот.