Сергей Стаднюк

В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира Фламенго одержал волевую победу над Челси.

Казалось, что всё будет легко для «синих». Уже на 13-й минуте отличился Педру Нету, открыв счет для англичан.

Однако во втором тайме инициатива полностью перешла к Фламенго. Энрике сравнял счет, а после точного удара Данило андердогу удалось уже выйти вперед.

Черная полоса для подопечных Энцо Марески продолжилась – Джексон на 69-й минуте оставил команду в меньшинстве. Бразильцы продолжили давление, и Уоллес Ян в конце снял все вопросы о победителе.

Фламенго набрал шесть очков и почти гарантировал себе победу в группе D. Челси с тремя баллами опустился на вторую позицию. Эсперанс и Лос-Анджелес (по 0) ещё не сыграли свой матч тура.

Клубный чемпионат мира. Групповой этап, второй тур

Фламенго – Челси 3:1

Голы: Энрике, 62, Данило, 66, Уоллес Ян, 83 – Педру Нету, 13

Фламенго: Росси, Весли (Варела, 82), Данилу, Перейра, Лукас, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон (Уоллес Ян, 82), Де Арраскаета (Энрике, 56), Араужо (Педру, 90+2), Плата (Майкл, 90+2)

Челси: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Джеймс (Лавия, 64), Кайседо, Палмер (Гию, 85), Фернандес (Мадуеке, 85), Нету, Дилеп (Джексон, 64)

Предупреждения: Жерсон, 74, Пульгар, 85, Плата, 90+2 – Кайседо, 11, Нету, 23, Дилеп, 45+2

Удаление: Джексон, 69

Обзор матча будет доступен на странице события Фламенго – Челси.