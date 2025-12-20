Матч-открытие 17-го тура английской Премьер-лиги между Ньюкаслом и Челси подарил болельщикам настоящую драму и завершился боевой ничьей. Хозяева быстро захватили инициативу и дважды поразили ворота лондонцев уже в первом тайме.

На 4-й минуте после прострела с правого фланга Энтони Гордон пробил в вратаря, Трево Чалоба не сумел вынести мяч, а Ник Вольтемаде оказался первым на добивании — 1:0. На 20-й минуте Ньюкасл снова воспользовался стандартом: Гордон получил мяч на левом фланге и навесил в штрафную площадь, где Вольтемаде опередил защитников и оформил дубль — 2:0.

После перерыва Челси постепенно начал возвращаться в игру. На 49-й минуте Рис Джеймс со штрафного мастерски перебросил мяч в нижний левый угол, сократив отставание — 2:1. А на 66-й минуте после дальнего выноса от вратаря гостей Жоау Педру головой перекинул мяч мимо Малика Тиава, вышел один на один и хладнокровно переиграл вратаря Ньюкасла — 2:2.

В заключительные минуты хозяева были близки к победе: Энтони Эланга готовился нанести решающий удар, но Джеймс в подкате заблокировал удар. Вскоре после подачи с правого фланга Харви Барнс прицельно пробил, однако мяч попал в сетку с внешней стороны.

По итогам тура Челси сохраняет четвертое место в турнирной таблице, тогда как Ньюкасл расположился на 11-й позиции.

АПЛ. 17 тур

Ньюкасл — Челси 2:2

Голы: Вольтемаде, 4, 20 — Джеймс, 49, Педру, 66