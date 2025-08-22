Сергей Стаднюк

Во втором туре английской Премьер-лиги Челси на выезде разгромил Вест Хэм.

Хозяева начали удачно, и уже на 6-й минуте Лукас Пакета открыл счет фантастическим ударом издалека. Однако это только разозлило гостей. Жоао Педро сравнял счет на 15-й минуте и еще дважды ассистировал партнерам, сделав значительный вклад в разгром соперника.

До перерыва Челси оформил комфортное преимущество благодаря голам Нету и Фернандеса, а после отдыха довершили разгром Кайседо и Чалоба. Стоит отметить, что «молотобойцы» забили еще раз, но гол Фюллькруга был отменен из-за офсайда.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик продолжает отбывать дисквалификацию из-за допингового скандала. В этой игре футболист участия не принимал.

Челси одержал первую победу в сезоне и набрал четыре очка.

АПЛ, второй тур

Вест Хэм – Челси 1:5

Голы: Лукас Пакета, 6 – Жоао Педро, 15, Нету, 23, Фернандес, 34, Кайседо, 54, Чалоба, 58

Вест Хэм: Германдсен, Тодибо (Поттс, 46), Килман, Агард, Ван-Биссака, Уорд-Прауз, Соучек (Уокер-Питерс, 70), Диуф, Пакета, Боуэн, Фуоллькрюг (Уилсон, 46)

Челси: Санчес, Гюсто (Джеймс, 69), Адарабийо, Чалоба (Фофана, 70), Кукурелья (Гато, 69), Фернандес, Кайседо, Эстевао (Гиттенс, 77), Педро, Нету, Делап (Сантос, 62)

Предупреждение: Гато