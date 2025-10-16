Центрбек Полесья Данило Безкоровайный может покинуть команду в зимнее межсезонье, сообщает «ТаТоТаке».

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня, а сам футболист за время пребывания в Житомире преимущественно лечится от различного рода травм.

Летом 2024 года Полесье выложило 900 тысяч евро за Безкоровайного, который переходил из Кривбасса.

В этом сезоне Данило провел за Полесье 8 матчей и забил 1 гол. Соглашение Безкоровайного с клубом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

