Сергей Стаднюк

В шестом туре английской Премьер-лиги Челси на Стэмфорд Бридж потерпел болезненное поражение от Брайтона. Хозяева вышли вперед благодаря голу Энцо Фернандеса в середине первого тайма.

Однако после удаления Чалобах на 53-й минуте игра перевернулась. В конце встречи Брайтон полностью перехватил инициативу: Вельбек сравнял счет на 77-й минуте, а в компенсированное время Де Кейпер вывел гостей вперед, после чего английский форвард оформил дубль на сотой минуте, поставив точку в матче.

Лидс на своем поле разошелся миром с Борнмутом. Гости открыли счет благодаря Семеньо на 26-й минуте, но еще до перерыва Родон восстановил равновесие. Во втором тайме Лонгстафф вывел новичка вперед, казалось, что победа уже в кармане, однако на 93-й минуте Крупи принес «вишням» спасение.

Борнмут набрал 11 очков и сохранил сенсационное третье место в таблице. Челси (8) – лишь седьмой, Брайтон и Лидс (по 10) – делят 10-11 ступеньки.

АПЛ, шестой тур

Челси – Брайтон 1:3

Голы: Энцо Фернандес, 24 – Вельбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Челси: Санчес, Джеймс, Чалоба, Гато (Бадиашиль, 79), Кукурелья, Сантос (Ачемпонг, 54), Кайседо, Эстевео (Гюсто, 64), Фернандес, Нетто (Лавия, 79), Педро

Брайтон: Вебрюгген, Вельтман (Виффер, 55), ван Хеке, Данк, Кадиоглу, Балеба (Груда, 68), Аяри, Минте, Гомес (Цимас, 85), Митома (Вельбек, 68), Рюттер (Де Кейпер, 85)

Предупреждения: Кукурелья (42), Джеймс (66), Бадиашиль (90+1), Санчес (90+1) — Вельтман (9), ван Хеке (90+1), Уэлбек (90+11)

Удаление: Чалоба (53)

Лидс – Борнмут 2:2

Голы: Родон, 37, Лонгстафф, 54 – Семеньо, 26, Крупи, 90+3