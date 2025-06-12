Сергей Стаднюк

В ответном матче плей-офф за место в украинской Первой лиге Чернигов на выезде снова победил Металлург.

В первой игре «сеиверяне» разгромили соперника (3:0). Это оставляло хозяевам лишь призрачные шансы. В ответной игре все основные события пришлись на второй тайм.

Гости уверенно контролировали ход игры, открыв счет на 63-й минуте благодаря точному удару Койдана, а затем Шумили удвоил преимущество на 84-й. Деморализованные запорожцы не смогли даже забить «гол престижа».

Чернигов одержал убедительную общую победу 5:0 и вернулся в Первую лигу через один сезон после понижения.

Первая лига. Плей-офф за право участия, ответный матч

Металлург – Чернигов 0:2 (0:3 – первый матч)

Голы: Койдан, 63, Шумили, 84

Металлург: Байда, Беляев (Васильченко 46), Алибеков (Дорошенко 82), Бандурин, Близнюк (Фальковский 55), Клименко, Козлов (Левченко 82), Нехтий, Страдс (Товкач 65), Юречко, Иродовский

Чернигов: Татаренко, Безгубченко (Кулик 61), Бибик (Зенченко 61), Картушов, Койдан (Мироненко 79), Новиков (Сахно 69), Порохня (Шушко 79), Романченко, Сердюк, Фатеев, Шумили

Предупреждения: Юречко 13, Алибеков 26, Беляев 45+2, Нехтий 66, Клименко 90+1 – Бибик 26