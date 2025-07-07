7 июля 2025 года Черноморец провел товарищеский матч против Реал Фармы. Игра состоялась в Одессе на стадионе НТВ Черноморец в Совиньоне.

Основные события встречи произошли во втором тайме. Пшеничнюк открыл счет после прострела Сухаря – 1:0. Через 17 минут Попов удвоил преимущество эффектным ударом через себя в падении – 2:0. Вскоре Ермаков забил третий мяч, сыграв первым на добивании – 3:0.

Реал Фарма отыграл один гол после розыгрыша штрафного удара: Романюк и Гайваненко боролись за верховую подачу, и мяч оказался в ближнем углу ворот Черноморца – 3:1.

Следующий спарринг моряки проведут 9 июля во Львове против местного Руха.

Контрольный матч. 7 июля

Черноморец (Одесса) - Реал Фарма (Одесса) 3:1

Голы: Пшеничнюк (59), Попов (76), Ермаков (80) – Гайваненко (88).