Сергей Стаднюк

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира Челси разгромил Бенфику.

Все основные события игры пришлись на второй тайм. На 64-й минуте Джеймс открыл счет для «аристократов», реализовав штрафной с острого угла. Все шло к победе «синих», однако все карты спутала гроза, из-за которой матч был приостановлен почти на два часа.

После возобновления игры Бенфика смогла ответить уже в добавленное время. На 95-й минуте пенальти реализовал Ди Мария, переведя встречу в дополнительное время.

Однако почти сразу после свистка ситуация снова повернулась. После второй желтой карточки Престианни на 92-й минуте Челси полностью контролировал ход игры, доминируя и в атаке, и в контроле мяча.

И во втором овертайме судьба встречи была решена. В течение девяти минут отличились Нкунку, Нету и Дьюсбери-Холл, доведя преимущество «синих» до разгромного.

Голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел на поле все свыше 120 минут. Украинец получил оценку 5.8, став одним из худших игроков матча.

Челси добился легкой по счету и непростой по сути победы и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025, где сыграет с Палмейрасом.

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

Бенфика – Челси 1:4

Голы: Ди Мария, 90+5 (пен.) – Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 115, Дьюсбери-Холл, 117

Бенфика: Трубин, Аурснес (Гувея, 86), Силва, Отаменди, Даль, Флорентину (Престианни, 70), Кокджю (Велозу, 86), Ди Мария, Баррейро, Шельдеруп (Актюркоглу, 46), Павлидис (Белотти, 70)

Челси: Санчес, Джеймс (Гюсто, 80), Колвилл (Ансельмино, 118), Бадьяшиль (Адарабийойо, 70), Кукурелья, Кайседо, Лавия (Чалоба, 86), Нету, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 80), Палмер, Делап (Нкунку, 80)

Предупреждения: Павлидис (50), Флорентину (63), Кокджю (83), Престианни (90+6), Гувея (120+2) — Кайседо (61), Дьюсбери-Холл (90+2), Палмер (92), Колвилл (102)

Удаление: Престианни, 92

Обзор матча будет доступен на странице события Бенфика – Челси.