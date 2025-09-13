Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня субботы, 13 сентября, в шестом туре украинской Первой лиги.

В Ужгороде Металлист и Прикарпатье подарили болельщикам драматичный поединок, который завершился результативной ничьей 2:2. Хозяева получили комфортное преимущество благодаря голам Кайдалова и Цвыренко. Однако финал остался за гостями. Хома в конце игры сократил отставание, а уже через три минуты Француз реализовал пенальти, вырвав для Прикарпатья важное очко.

В Тернополе Нива одержала минимальную победу над Викторией. Команда хозяев уверенно начала, дважды отличившись еще до перерыва. Мысык открыл счет, а Тлумак удвоил преимущество. После перерыва Сейтхалилов вернул интригу, но вырвать ничью гостям так и не удалось.

Черноморец в домашнем матче не оставил шансов Металлургу. Героем поединка стал Алексей Хобленко, который оформил хет-трик за 11 минут: сначала отличился на 61-й минуте, а затем дважды подряд поразил ворота соперника на 70-й и 72-й, окончательно сняв вопрос о победителе.

Черноморец набрал 16 очков и вернулся в единоличные лидеры турнирной таблицы, на два бала опередив Буковину. Металлист (2) поднялся с последнего места. Тернопольская Нива (11) неожиданно третья.

Первая лига, шестой тур

Металлист – Прикарпатье 2:2

Голы: Кайдалов, 21, Цвыренко, 65 – Хома, 86, Француз, 89 (пен.)

Нива Тернополь – Виктория 2:1

Голы: Мысык, 32, Тлумак, 39 – Сейтхалилов, 66

Черноморец – Металлург 3:0

Голы: Хобленко, 61, 70, 72