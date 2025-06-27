Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказался о возможном усилении в это межсезонье. Его слова приводит пресс-служба клуба.

В целом, команда у нас неплохая. Но всегда любой клуб стремится улучшаться. И Барселона хочет улучшаться, и ПСЖ, и другие. «Заря» такая же. Пытаемся усиливать позиции для конкуренции. Подписали центрального защитника Янича, который создаст конкуренцию и Джордану, и Башичу, и Эскинье. Брать кого-то просто так нет смысла. Надо, если и брать, то исключительно для усиления.

Для этого и есть тренировки, после которых можно сесть тренерским штабом, подумать и сделать верное решение, - расскзаал Скрипник.