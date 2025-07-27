Комментатор и телеведущий Игорь Цыганык на своем YouTube-канале поделился впечатлениями после матча 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа (4:2).

Мне было понятно, что Шахтер пройдет Бешикташ, потому что пришел серьезный тренер. Пришел серьезный тренер, они перестали валять дурака. Перестали заниматься ерундой, начали тренироваться. Трехразовые тренировки. Это было заметно сегодня по первому тайму, по второму тайму. Команда до последних минут бежала. Бондар очень здорово догонял этого соперника на последних минутах. Это очень классно.

А как компактно играли в обороне? Как Судаков ложился в подкатах? А Кевин как ложился в подкатах? А Гомес как ложился в подкатах? Я такого никогда не помню. Пришел человек, который говорит, типа, ребята, все, девяти выходных не будет. Будем играть в футбол. Будем работать на футбольном поле, зарабатывать свои деньги.

Пришел человек, которого слушают. Потому что ни ван Левена, ни Пушича они не слышали. И не собирались слушать. Они и Йовичевича в конце уже не слушали. Они же все большие. А тут пришел человек и просто наступил на горло.

Хочу сказать, что если дать Шахтеру играть, то он против любой команды может так сыграть. Против любой. Мне это очень понравилось сегодня. Вот я сегодня где-то немного, знаешь, как бы вернулся в те времена 2012-2013 года, когда мы играли с любой командой и знали, что мы можем их победить, - сказал Цыганик.