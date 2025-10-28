Жирона опубликовала на официальном сайте состав на матч Кубка Испании против Констанции. В заявке команды Мичела оказались три украинских футболиста: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

При этом ряд игроков остался вне состава из-за травм, среди них Алекс Морено, Дейл Блинд, Аксель Витсель, Аззедин Унаи, Донни ван де Бек, Давид Лопес, Хуан Карлос, Алехандро Франсес и Доминик Ливакович.

Матч Констанция – Жирона пройдет сегодня, 28 октября, начало в 20:00 по киевскому времени. После десяти туров Жирона замыкает таблицу Ла Лиги с семью очками в активе.

Ранее сообщалось, что Крапивцов попал в символическую сборную молодых талантов Ла Лиги.