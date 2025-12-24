Известный спортивный журналист Игорь Цыганык прокомментировал возможное усиление тренерского штаба киевского Динамо. По его мнению, наставнику команды Игорю Костюку следует дать время, чтобы разобраться в ситуации внутри коллектива.

Цыганык также оценил работу Динамо под руководством Костюка и отметил, что команда справилась неплохо, поэтому спешить с радикальными решениями не стоит.

«По поводу тренерского штаба, усиления тренерского штаба, я думаю, что сейчас Костюк об этом сильно задумывается в целом. Нужно ли ему усиление, не нужно ему усиление, что нужно сделать. Понимаете, когда попадаешь в такую ситуацию, нужно сначала разобраться вообще, что там происходит

Но, учитывая то, как сейчас работал тренерский штаб, последние несколько матчей, я считаю, что он достаточно неплохо работал и команда была, в принципе, готова к тому, чтобы давать определённую конкурентоспособность, давать определённый результат», — сказал Цыганык на своем ютуб-канале.