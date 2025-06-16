Сборные Дании и Нидерландов провели очную встречу во 2 туре чемпионата Европы-2025 среди команд U21. Этот поединок завершил программу игрового дня в квартете D, где также выступает сборная Украины.

Перед этим "сине-желтые" одолели Финляндию со счетом 2:0 и набрали свои первые очки на турнире. Благодаря победе Украина временно вышла на второе место, однако окончательное положение в группе после 2-го тура определялось именно в матче Дании с Нидерландами.

Счет был открыт на 19-й минуте: нападающий "оранжевых" Рубен ван Боммель прорвался в штрафную, а защитник датчан Оливер Провстгор Нильсен, пытаясь выбить мяч, случайно отправил его в собственные ворота.

Однако Дания быстро отыгралась: на 35-й минуте Оливер Серенсен навесил в штрафную, а Вильям Осула головой сравнял счет. А уже в начале второго тайма нападающий оформил дубль после паса Оскара Фрауло — 1:2.

Молодежное Евро-2025. Группа D. 2 тур

Нидерланды U21 — Дания U21 1:2

Голы: Нильсен (автогол) 19 — Осула 35, 47

Турнирная таблица (после 2 туров):

Дания – 6 очков (5:3) Украина – 3 (4:3) Нидерланды – 1 (3:4) Финляндия – 1 (2:4)

В четвертьфинал проходят первые две команды.

Следующие матчи группы D состоятся в среду, 18 июня: