Дания вырвала победу у Нидерландов в матче соперников Украины на Евро-2025 (U-21)
Скандинавы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф
37 минут назад
Сборные Дании и Нидерландов провели очную встречу во 2 туре чемпионата Европы-2025 среди команд U21. Этот поединок завершил программу игрового дня в квартете D, где также выступает сборная Украины.
Перед этим "сине-желтые" одолели Финляндию со счетом 2:0 и набрали свои первые очки на турнире. Благодаря победе Украина временно вышла на второе место, однако окончательное положение в группе после 2-го тура определялось именно в матче Дании с Нидерландами.
Счет был открыт на 19-й минуте: нападающий "оранжевых" Рубен ван Боммель прорвался в штрафную, а защитник датчан Оливер Провстгор Нильсен, пытаясь выбить мяч, случайно отправил его в собственные ворота.
Однако Дания быстро отыгралась: на 35-й минуте Оливер Серенсен навесил в штрафную, а Вильям Осула головой сравнял счет. А уже в начале второго тайма нападающий оформил дубль после паса Оскара Фрауло — 1:2.
Молодежное Евро-2025. Группа D. 2 тур
Нидерланды U21 — Дания U21 1:2
Голы: Нильсен (автогол) 19 — Осула 35, 47
Турнирная таблица (после 2 туров):
Дания – 6 очков (5:3)
Украина – 3 (4:3)
Нидерланды – 1 (3:4)
Финляндия – 1 (2:4)
В четвертьфинал проходят первые две команды.
Следующие матчи группы D состоятся в среду, 18 июня:
Украина – Нидерланды
Дания – Финляндия
Поделиться