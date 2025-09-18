Сергей Стаднюк

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле уверенно обыграл Наполи.

Игра началась с равной борьбы, однако уже на 21-й минуте гости остались в меньшинстве. Капитан Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку. Этот эпизод заставил Антонио Конте перестроить игру: в частности, досрочно заменили бывшего кумира Сити Кевина Де Брюйне, который провел на поле лишь 26 минут.

После перерыва преимущество хозяев стало ощутимым. Эрлинг Холанд открыл счет, воспользовавшись численным преимуществом, а уже через девять минут Джереми Доку удвоил преимущество Сити. Подопечные Пепа Гвардиолы контролировали темп и не позволили сопернику создать серьезной угрозы, спокойно сохранив победу.

Манчестер Сити успешно стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В активе Наполи пока ноль очков.

Лига чемпионов. Общий этап, первый тур

Манчестер Сити – Наполи 2:0

Голы: Холанд, 56, Доку, 62

Манчестер Сити: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол (Льюис, 81), О’Райли, Силва, Родри (Гонсалес, 60), Рейндорс (Аке, 80), Фоден, Холанд (Бобб, 80), Доку (Савиньо, 69).

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спинаццола, Лоботка (Нерес, 72), Политано (Жезус, 55), Замбо-Ангиосса (Эльмас, 72), Де Брюйне (Оливера, 26), Мактоминей, Гейлунн (Гилмор, 72).

Предупреждения: Политано, 52

Удаление: Ди Лоренцо, 21