Де ла Фуенте: «Счастливы вернуться в Германию, где выиграли Евро»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуенте перед полуфиналом Лиги наций против Франции прокомментировал тот факт, что турнир проводится в Германии, где команда выиграла Евро-2024. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы счастливы вернуться. У нас остались фантастические воспоминания об этом опыте. Те 45 дней были невероятными. Мы стали чемпионами. Мы испытываем огромное уважение к немецким болельщикам. Счастливы участвовать в этом турнире и быть среди четырех команд, которые продолжают борьбу.

Можете себе представить, насколько счастлив Фабиан Руис. Он в отличной форме, готов играть. У него было время, чтобы отпраздновать, и теперь он полностью настроен на матч.

Мы в финальной четверке. Нас ждет матч против действующего чемпиона Европы. Здесь нет фаворитов. Четыре матча – четыре финала. Германия против Португалии вполне могла бы быть финалом чемпионата Европы или даже чемпионата мира. Мне очень сложно сказать, что мы фавориты, когда вокруг нас так много сильных команд. Победить может кто угодно.

Будущее Ламина Ямаля выглядит прекрасно. Но на нас лежит ответственность заботиться о всех мелочах, которые иногда даже важнее футбольного таланта. Он будет иметь фантастическую карьеру. Если продолжит прогрессировать такими темпами – вполне может стать легендой футбола.

У них просто невероятный состав. Франция могла бы выставить три или четыре национальных сборных. Я знаю, что у них есть травмированные, как и у нас. Но обе команды имеют возможность выбирать среди замечательных футболистов, которые достойны быть здесь.

Мы можем доказать свою силу командной игрой – как в атаке, так и в защите. Мы должны действовать слаженно, страховать друг друга, выигрывать единоборства, играть с агрессией. Это наша философия. Мы хотим контролировать игру, играть с инициативой. Пусть лучше они волнуются из-за Ольмо, Педри и других. Здесь собраны четыре топовые команды, каждая из которых имеет состав из суперзвезд. Все получат удовольствие от этих матчей.