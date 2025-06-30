Дебют Бартуловича во главе Металлиста 1925, финалист ЛЧ на КЧМ. Что смотреть 30 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня понедельника
33 минуты назад
Фото - Getty Images
Металлист 1925 начинает серию контрольных матчей в рамках подготовки к первому сезону после возвращения в украинскую Премьер-лигу. Младен Бартулович дебютирует на посту главного тренера харьковской команды. Соперником «жёлто-синих» станет румынский Ботошани.
18:30 | Металлист 1925 – Ботошани. Прямая трансляция
На Клубном чемпионате мира-2025 стартует вторая половина матчей 1/8 финала. Она начнётся с очередного первого в истории противостояния для этого турнира. Интер и Флуминенсе никогда не встречались на поле. Кто окажется сильнее, финалист Лиги чемпионов или четвертьфиналист Кубка Либертадорес? Вылетит ли из турнира ещё один Интер после команды Лионеля Месси?
22:00 | Интер – Флуминенсе. Прямая трансляция
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