Сергей Стаднюк

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира мадридский Реал сыграл вничью с Аль-Хилялем.

Это был дебютный матч бывшего одноклубника украинца Ильи Забарного по Борнмуту, испанца Дина Хейсена. Вратарь же «сине-желтых» Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.

Испанцы действовали активнее в первой половине и открыли счет благодаря точному удару 21-летнего Гонсало Гарсии в середине первого тайма. Однако уже через семь минут Рубен Невес уверенно реализовал пенальти, который и стал последним голом в игре.

Во втором тайме обе команды имели шансы вырвать победу, но реализация подвела обеих. В компенсированное время Вальверде упустил пенальти.

Реал стартовал на Клубном чемпионате мира с ничьей. Зальцбург и Пачука еще сыграют между собой.

Клубный чемпионат мира, группа H, первый тур

Реал Мадрид – Аль-Хиляль 1:1

Голы: Гонсало Гарсия, 34 – Рубен Невеш, 41 (пен.)

Реал: Куртуа, Ф. Гарсия, Асенсио (Гюлер, 46), Хейсен, Александер-Арнольд (Васкес, 66), Чуамени, Вальверде, Беллингем (Модрич, 84), Винисиус Жуниор (Муньос, 80), Г. Гарсия, Родриго (Диас, 66).

Аль-Хиляль: Боно, Канселу (Аль Ями, 64), Кулибали, Тамбакти, Лоди (Аль Гарби, 83), Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Давсари С., Малком (Аль Катани, 64), Маркос Леонардо (Аль Хувар, 83), Аль-Давсари Н. (Канно, 76).

Предупреждения: Винисиус, 15 – Невеш, 89, Аль Катани, 90+1.