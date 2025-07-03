Сергей Стаднюк

Новый главный тренер Шахтера Арда Туран в пятницу, 4 июля, наконец, дебютирует во главе украинского клуба. Соперником «горняков» в контрольном матче на летних предсезонных сборах станет хорватская Горица.

19:00 | Шахтер – Горица. Прямая трансляция

На Клубном чемпионате мира-2025 стартуют четвертьфиналы. Все они начнутся с минуты молчания в связи со смертью футболиста Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата.

В качестве закуски нам подадут, возможно, наиболее непривлекательную афишу по подбору команд. Однако точно борьба между андердогами будет ожесточенной, ведь на кону полуфинал. А что помешает тому же Аль-Хилялю снова совершить сенсацию?

В противостоянии Палмейраса и Челси на бумаге все понятно. «Синие» – безоговорочный фаворит. Подкрепляет эту мысль анализ суперкомпьютера, который считает именно команду Энцо Марески главным претендентом на победу во всем турнире.

Однако до этого такое же сообщение было и о Манчестер Сити. И именно после этого Аль-Хиляль создал сенсацию в матче 1/8 финала против «горожан». Однако статистика говорит в пользу Челси, который победил в единственном матче в истории против Палмейраса.